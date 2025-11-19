پخش زنده
طرح راهاندازی سامانه رصد فضای مجازی انتخابات در استان اصفهان با هوش مصنوعی کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته فناوری اطلاعات استانداری اصفهان در اولین نشست میز مشارکت ستاد و در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان که با حضور اعضا ستاد و فرمانداران به صورت وبینار برگزار شد، از برنامهریزی برای ایجاد یک پلتفرم یکپارچه به منظور رصد و تحلیل فضای مجازی مرتبط با انتخابات در سطح شهرستانهای استان خبر داد و تأکید کرد: این ابزار به فرمانداریها امکان مدیریت و هدایت بهتر فضا را در آستانه برگزاری انتخابات خواهد داد.
محسن مهربانی، با اشاره به تأثیرگذاری عمیق فضای مجازی بر جریانات اجتماعی و رفتار رایدهندگان، بر لزوم حرکت از اقدامات پراکنده و منفرد به سمت ایجاد چارچوبی نظاممند تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی عرصه بازی دشمن است، تاکید کرد: ادامه رویکرد فعلی بدون بهرهگیری از ابزارهای نوین، به معنای واگذاری ابتکار عمل است.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات استانداری اصفهان افزود: با استفاده از هوش مصنوعی و قرار گرفتن بر «میز رصد» میتوان فضای مجازی را به تفکیک شهرستانها و مناطق مورد پایش دقیق قرار داد و وضعیت موجود را تحلیل کرد.
مهربانی پیشنهاد مشخص خود را ایجاد یک سامانه یا پلتفرم یکپارچه برای رصد فضای مجازی با محوریت موضوعات انتخاباتی عنوان کرد و گفت: این ابزار در اختیار فرمانداریها قرار خواهد گرفت تا با درک بهتری از فضای موجود، بتوانند زمینه را برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات در شهرستان خود آماده و هدایت کنند.
وی تأکید کرد: این اقدام پیشگیرانه و مدیریت شده، امکان مقابله هوشمندانه با تبلیغات مخرب و تأثیرگذاری بر الگوهای تصمیمگیری رایدهندگان را فراهم میآورد.