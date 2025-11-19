هادی حق شناس با بیان اینکه سهم تجارت ایران از دریای خزر بسیار اندک است، بر ضرورت استفاده حداکثری از توان بنادر شمالی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه تبادلات تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس دیشب در گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خبر، گفت: این اجلاس ظرفیت آن را دارد که دستاورد‌های ملموس و قابل‌اتکایی برای مردم گیلان و ملت ایران به همراه داشته باشد و امیدواریم آثار آن در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان شود.

وی با اشاره به کم‌رنگ بودن سهم تجارت ایران از دریای خزر گفت: در حال حاضر حدود پنج درصد تجارت کشور از طریق خزر انجام می‌شود؛ در حالی که ظرفیت‌های گسترده‌ای در سه استان شمالی کشور و نیز در کشور‌های ساحلی خزر وجود دارد و استان‌های گیلان، گلستان و مازندران بخش قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی کشور را تأمین می‌کنند و در مقابل، کشور‌های منطقه به‌ویژه قزاقستان از تولیدکنندگان بزرگ غلات در جهان هستند.

استاندار گیلان با بیان اینکه فاصله ۴۸ ساعته ایران و قزاقستان از طریق کشتیرانی مزیت مهمی برای توسعه تجارت محسوب می‌شود، اضافه کرد: با وجود این ظرفیت، همچنان بخش عمده بار کشور از مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر وارد می‌شود و همین امر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های تجاری را دوچندان می‌کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه بنادر شمالی کشور از توان ۳۰ میلیون تنی تخلیه و بارگیری برخوردارند، گفت: هنوز کمتر از یک‌سوم این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای بهره‌برداری گسترده‌تر از این زیرساخت‌ها، نیازمند تقویت دیپلماسی عمومی و اقتصادی با کشور‌های ساحلی خزر هستیم.

وی افزود: این اجلاس با حضور استانداران چهار کشور منطقه و مقامات اقتصادی کشور، گامی مؤثر برای فعال‌سازی بخش نرم‌افزاری تجارت خزر و حرکت در مسیر تحقق کریدور شمال–جنوب است و حضور استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز به‌منظور هماهنگی بیشتر برای ایجاد پیوستگی کامل مسیر‌های تجاری کشور صورت گرفته است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن رشت–آستارا اظهار داشت: دولت چهاردهم اجرای این طرح را با جدیت دنبال می‌کند؛ چرا که تکمیل آن گره اصلی توقف بار در مسیر‌های داخلی را باز کرده و جذابیت مسیر ترانزیت ایران برای کشور‌های منطقه را افزایش خواهد داد.

وی با یادآوری رشد ناوگان دریایی ایران در خزر و وجود اشتراکات فرهنگی و تجاری با همسایگان شمالی گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند گفت‌و‌گو‌های مستمر تجاری میان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو طرف است و اجلاس خزر می‌تواند بستری برای امضای تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های راهبردی باشد.

هادی حق‌شناس در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این نشست‌ها و گسترش تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای، مسیر توسعه تجارت دریای خزر برای استان گیلان و کشور بیش از گذشته هموار شود.