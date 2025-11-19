پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر اظهار کرد: تعداد هزار و ۱۲۲ دستگاه ذخیره برق، طی رصد اطلاعات سپاه ناحیه در انبار شرکت پترو پالایش زاگرس این شهرستان کشف و ضبط شد.
مجید بیرانوند افزود: این اقدام با تلاش اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج پلدختر و در هماهنگی با دادستان شهرستان و با حضور بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات لرستان انجام شد.
وی گفت: در پی این اقدام انبار پالایشگاه پلمب و پرونده تخلفاتی مربوطه بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ارزش ۱۶۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۴۰ هزار ریال، تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر گفت: دستگاههای کشف شده در انبار پالایشگاه ثبت نشده و این امر به لحاظ قانونی قاچاق محسوب میشود.