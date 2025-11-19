ثبت بارنامه شهری تنها توسط مالک یا راننده مجاز است
ثبت بارنامههای شهری (باربرگ حقیقی) صرفاً توسط مالک یا راننده خودرو الزامی و لازم اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون اجرایی سازمان حملونقل شهرداری یزد اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ثبت بارنامههای شهری (باربرگ حقیقی) صرفاً توسط مالک یا راننده خودرو الزامی و لازم اجراست.
مجیدفلاحتی افزود: بر اساس این دستورالعمل ملی، اقدام اشخاص ثالث از جمله شرکتهای حملونقل غیرمجاز و کافینتها برای ثبت بارنامه، «ثبت بارنامه صوری» محسوب شده و موجب مسدود شدن حساب کاربری میشود.
معاون اجرایی این سازمان، با هشدار دربارهٔ عواقب این تخلف اظهار داشت: بر اساس تأکید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ثبت بارنامه باید فقط توسط مالک، راننده یاشرکتهای حمل و نقلِ دارای مجوز و باهماهنگی مالک و یا راننده انجام شود.
وی افزود: درصورت تخلف، حساب کاربری به طور موقت و در صورت تکرار، به شکل دائم مسدود شده و اقدامات قانونی از طرف نهادهای نظارتی صورت خواهد گرفت.
فلاحتی افزود: مسئولیت هرگونه محرومیت از سهمیه سوخت ناشی از ثبت نادرست، به طور کامل بر عهده مالک یا راننده خودرو است.
این اطلاعرسانی در راستای ساماندهی ناوگان حملونقل بار شهری و شفافسازی در فرآیند تخصیص سهمیه صورت میگیرد.