به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی ربیعی در شورای اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه برنامه محله محوری باید با توجه به ظرفیت مدنی و طرح آمایش استان تدوین و اجرا شود گفت: مساجد، پایگاه‌های بسیج، تشکل‌های مردمی و معتمدین محلات، ظرفیت‌هایی هستند که دولت و شخص رئیس جمهور بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید دارد.

وی افزود در موضوع آسیب‌های اجتماعی، گسترش نظام‌های مشاوره و توجه به محله محوری بسیار موثر است و برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید فهم درستی از مسایل اجتماعی داشت.

استاندار سمنان هم در این جلسه از مسئولان خواست نقاط قوت و ضعف اقدامات اجتماعی به صورت فصلی رصد شود.

محمد جواد کولیوند گفت: ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارت خانه‌ها داری اهمیت است که دستگاه‌های اجرایی باید از بودجه در نظر گرفته شده در این خصوص استفاده کنند.

در این جلسه نهاد‌های متولی فعالیت‌های اجتماعی استان در خصوص ارائه مدل یکپارچه استانی شبکه مدیریت محله محور و نحوه اجرای آن گزارش دادند.