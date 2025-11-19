به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: عصر دیروز واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در زیرگذر ورودی زرین‌شهر به اورژانس گزارش شد.

علیرضا زمانپور با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال‌احمر به محل حادثه افزود: در این حادثه سه مرد ۲۲ تا ۴۵ساله مصدوم شدند و به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

زمانپور گفت: در این حادثه ۲ مرد حدود ۲۰ و ۲۷ساله فوت کردند.