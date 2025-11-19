به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ درحالیکه تیم فوتبال سپاهان در چهارچوب مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی روز جمعه ۳۰ آبان ماه در ورزشگاه باهنر مهمان مس کرمان است، بدشانسی گریبان‌گیر محرم نویدکیا شده و بعد از مصدومیت محمدامین حزباوی در تیم ملی بزرگسالان، آریا شفیع‌دوست هم در تیم ملی امید مصدوم شده است.

به این ترتیب سپاهان که با هفت بازیکن در تیم ملی بزرگسالان و امید سهم ویژه‌ای داشت، بعد از تعطیلات فیفا دی ۲ بازیکن اصلی و کلیدی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.