

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای اجرای برنامه‌های خلاقانه فرهنگی برای آشنایی نسل کودک با خدمات کتابخانه‌ها، نمایش عروسکی صندوق بازی در کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان مهریز اجرا شد.

قریشی افزود: این برنامه که سومین اجرای نمایشی صندوق بازی در شهرستان مهریز به شمار می‌رود، با حضور عروسک‌گردان محمدحسن ابویی و همراهی خانم‌ها کمالی و بیک برگزار شد و بیش از صد نفر از کودکان مهریزی در آن شرکت کردند.

وی بیان کرد: در این اجرای نمایشی، شخصیت عروسکی مبارک در قالب بازی و گفت‌و‌گو، شیوه عضویت در کتابخانه، نحوه امانت گرفتن کتاب و مهم‌ترین خدمات فرهنگی کتابخانه‌های عمومی را برای کودکان تشریح کرد.

قریشی گفت: هدف ما جذب و آشنا کردن کودکان با فضای کتابخانه و ایجاد انگیزه برای مطالعه است و برنامه‌های خلاقانه این‌چنینی می‌تواند نگاه نسل جدید به کتاب را تغییر دهد.