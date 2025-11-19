پخش زنده
امروز: -
استیون میلر، مشاور ارشد رئیسجمهور ترامپ، اعلام کرد، وزارت امور خارجه آمریکا تاکنون «دهها هزار روادید» را لغو کرده و این اقدام بخشی از یک کارزار گسترده برای محدود کردن مهاجرت است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیوزویک، میلر در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «وزارت امور خارجه دهها هزار روادید را لغو کرده و همین حالا نیز در حال بررسی دهها هزار روادید دیگر است، تمرکز جدید ما بر موضوع سلب تابعیت نیز هست.»
این گزارش افزود، از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، دولت آمریکا هزاران روادید، از جمله روادیدهای دانشجویی، را لغو کرده و برای مهاجرت از ۱۹ کشور محدودیتهایی در نظر گرفته است، همچنین سقف پذیرش پناهندگان را به هفت هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داده و در برخی موارد، حتی مهاجران را به کشورهای ثالث بازگردانده است.
اقدامات اخیر شامل افرادی بوده که غیرمسلح بوده و روادید معتبر داشتند، اما بازداشت شدهاند، که این امر نگرانی کارشناسان حقوقی و گروههای حمایت از مهاجران را برانگیخته است.
میلر و مقامات دولت ترامپ این اقدامات را بخشی از «تقویت امنیت عمومی و نظارت دقیقتر بر سیستم مهاجرت» معرفی کردهاند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، بیش از ۸۰ هزار روادید غیرمهاجرتی طی یک سال گذشته لغو شده است که بیش از ۸ هزار مورد آن مربوط به دانشجویان بوده و این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته است.
این نشریه ادامه داد، وزارت امور خارجه اعلام کرده است، روادیدها زمانی لغو میشوند که نشانههایی از عدم واجد شرایط بودن فرد مشاهده شود، از جمله این موارد میتوان به تخلفات قانونی، تهدید علیه امنیت عمومی یا هرگونه ارتباط با گروههای تروریستی اشاره کرد.
دادههای منتشر شده نشان میدهد شایعترین دلایل لغو روادید، جرمهایی مانند ضرب و جرح، سرقت و رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل بوده است که حدود ۱۶ هزار روادید به علت رانندگی تحت تأثیر، بیش از ۱۲ هزار مورد به علت تخلفات ضرب و جرح و بیش از ۸ هزار روادید نیز به علت سرقت لغو شده است.
اقدامات اخیر شامل لغو روادید فعالان فلسطینی نیز بوده و در برخی موارد، انتقاد از سیاستهای آمریکا در قبال اسرائیل به عنوان یکی از علتهای لغو روادید تلقی شده است.
همچنین دولت ترامپ فعالیتهای کاربران در شبکههای اجتماعی را به منظور شناسایی افراد مشمول لغو روادید بررسی میکند.
نیوزویک نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه، تامی پیگات، در شبکه اجتماعی X نوشت: «دولت ترامپ در لغو روادید کسانی که قوانین ما را نقض کرده یا تهدیدی برای امنیت ملی هستند، تردید نخواهد کرد.»
مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که بررسی و لغو روادید همچنان در ماههای آینده ادامه خواهد داشت و این روند بخشی از اقدامات مستمر دولت برای اجرای سیاستهای مهاجرتی است.