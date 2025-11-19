پخش زنده
واشنگتنپست گزارش داد محمد بنسلمان با تشریفاتی کمسابقه، از مسیر ویژه نظامی و در میان خیابانهای آذینشده با پرچمهای دو کشور وارد کاخ سفید شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه واشنگتنپست، محمد بنسلمان سهشنبه با دونالد ترامپ دیدار کرد؛ دیداری که شامل امضای مجموعهای از توافقها از فروش تسلیحات گرفته تا همکاری در حوزه هوش مصنوعی و مواد معدنی راهبردی خواهد بود.
این گزارش افزود، پیشبینی میشود ترامپ در جریان این دیدار موضوع عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل را نیز پیگیری کند، اگر چه احتمال اعلام پیشرفت مهمی در این زمینه پایین است.
پیش از این بازدید، چراغهای خیابانهای اطراف میدان لافایت واشنگتن با پرچم سبز عربستان سعودی در کنار پرچم آمریکا مزین شده بودند؛ اقدامی که معمولاً برای مهمانان خارجی انجام نمیشود.
در ادامه آمده است، قرار بوده محمد بنسلمان از طریق یک پل هوایی نظامی وارد کاخ سفید شود؛ استقبالی باشکوهتر و تشریفاتیتر از ورود معمولی از مسیر بال غربی که به اکثر رهبران اختصاص مییابد، طبق این گزارش، تاکنون در سال جاری تنها رئیسجمهور لهستان با چنین تشریفاتی وارد کاخ سفید شده است.
طبق این گزارش، عربستان به دنبال تقویت همکاریهای دفاعی با آمریکا است؛ اقدامی که برای برنامههای اقتصادی گسترده این کشور حیاتی است و ترامپ پیش از این اعلام کرده فروش جنگندههای پیشرفته «اف۳۵» به عربستان را تأیید خواهد کرد.
برخی نمایندگان جمهوریخواه نسبت به فروش این جنگندهها ابراز نگرانی کردهاند، زیرا ممکن است موازنه نظامی در خاورمیانه را برهم بزند یا موجب افزایش دسترسی چین به فناوریهای حساس شود.
این گزارش افزود: ترامپ روابط نزدیکی با ریاض دارد و سفرهای متعدد او به عربستان فضای گرم و قابلتوجهی در روابط دو کشور ایجاد کرده است، تحلیلگران سعودی نزدیک به حکومت گفتهاند این دیدار «نشاندهنده تحکیم رابطهای استراتژیک» است که دهههاست میان دو کشور برقرار است، همچنین دیدار امروز فرصتی برای ترامپ است تا پاسخ استقبال بیسابقهای را بدهد که در سفرهای قبلی خود به ریاض دریافت کرده بود؛ از رژه اسبهای عربی گرفته تا استقبال رسمی با شمشیرهای طلایی.
محمد بنسلمان طی سالهای گذشته قدرت خود را در داخل عربستان تقویت کرده و ضمن حذف رقبای داخلی، تلاش کرده با اقداماتی از جمله لغو ممنوعیت رانندگی زنان و افزایش حضور آنان در بازار کار چهرهای میانهرو از خود در عرصه جهانی ارائه دهد، پس از قتل جمال خاشقجی، بنسلمان مدتی منزوی شد، اما این وضعیت دوام نیاورد و دولت بایدن نیز در نهایت به همکاری نزدیک با ریاض بازگشت.
در ادامه آمده است، ترامپ همچنان بهدنبال دستیابی به توافقی برای پیوستن عربستان به «پیمان ابراهیم» است، اما سعودیها تأکید کردهاند پیش از هر توافقی باید مسیر روشنی برای تشکیل کشور فلسطین ترسیم شود.
واشنگتنپست در پایان گزارش خود نوشت: بنسلمان سهشنبه شب در ضیافتی رسمی با حضور مدیران شرکتهای بزرگ فناوری شرکت خواهد کرد و چهارشنبه نیز نشست بزرگ سرمایهگذاری آمریکا–عربستان در مرکز کندی برگزار میشود.