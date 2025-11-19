به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه بیست و هشتم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۰۲، خرمشهر با ۱۱۳، شادگان با ۱۲۵، باغملک با ۱۰۷، ملاثانی با ۱۳۲، شوشتر با ۱۰۶ و اندیمشک با ۱۱۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های کارون با ۱۶۲، اهواز با ۱۶۷، بهبهان با ۱۵۹، هویزه با ۱۸۸ و سوسنگرد با ۱۶۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارد.

همچنین وضعیت هوا در شهر‌های هندیجان، امیدیه، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، ایذه، اندیکا، مسجدسلیمان، دزفول و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.