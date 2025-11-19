به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اهالی شهرستان چادگان صبح امروز از کاروان اهالی بهشت استقبال کردند و باحضوری پرشور پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام را درآغوش کشیدند.

پیکر آلاله‌های پرپر در فضایی آکنده از اشک و اندوه، بر روی دستان اهالی این شهرستان با نوای یا زهرا یا زهرا (س) بدرقه شد.

کاروانی که قدم‌هایش نسیم روشنایی، معنویت و برکت را در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرستان جاری کرد.

بویین میاندشت عصر و فریدونشهر هم شب میزبان لاله‌های فاطمی هستند.

در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) بعنوان روز «شهید گُمنام»، هر سال پیکر مطهر شماری از شهدای تازه تفحص شده در قالب یک برنامه سراسری تشییع می‌شود.

تعداد شُهدای گُمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر است که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.

استان اصفهان در طول هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در سطح استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده کاروان اهالی بهشت سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و با قافله عزاداری بدرقه خواهد شد.