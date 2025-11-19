تیم مهرگان نور در هفته نخست لیگ برتر والیبال، امروز مقابل چادرملو اردکان به دنبال پیروزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۴ ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه با هفت دیدار آغاز می‌شود تا شروع این رقابت‌ها همراه با بازگشت هیجان این رشته ورزشی به سالن‌های والیبال کشور باشد.

در یکی از دیدار‌های هفته نخست، تیم مهرگان نور نماینده مازندران، از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید سلیمانی اردکان مهمان تیم چادر ملو است.

چادر ملو اردکان نماینده کویر ایران در هفته نخست میزبان مهرگان نور تیمی از سرزمین شمالی کشور است که از نظر بافت جغرافیای تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، اما از نظر سطح فنی دو تیم از مدعیان محسوب می‌شوند که به راحتی به حریفان امتیاز نمی‌دهند.

تیم مهرگان نور فصل گذشته در مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال، با شکست مقابل فولاد سیرجان ایرانیان از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

باید دید مهرگان این فصل چطور از حیثیت والیبال مازندران دفاع می‌کند و آیا این فصل می‌تواند به جمع چهار تیم پایانی صعود کند یا نه؟

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال:

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

شهداب یزد – استقلال گنبد

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

پاس گرگان – مس رفسنجان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

پیکان تهران – سایپا تهران

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶