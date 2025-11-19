پخش زنده
در چارچوب بزرگترین پرونده فساد در فوتبال ترکیه، پس از داوران نوبت به بازیکنان رسید و ۱۰۲۴ فوتبالیست به اتهام شرط بندی به کمیته انظباطی معرفی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ فوتبال ترکیه با یک بحران تمام عیار و دومینو وار مواجه شده است؛ فدراسیون فوتبال (TFF) در اقدامی انضباطی، ۱۰۲۴ بازیکن را به اتهام مشارکت در شرطبندی غیرقانونی به کمیته انضباطی (PFDK) ارجاع داد.
همزمان، در یک پرونده قضایی موازی، دادستانی ۸ نفر از جمله «مورات اوزکایا»، رئیس باشگاه ایوپسپور، را به اتهام سنگینتر یعنی «دستکاری در نتایج مسابقات» (تبانی) بازداشت کرد و این بحران منجر به تعویق دو هفتهای مسابقات لیگهای ۲ و ۳ شده است.
در بُعد انضباطی، فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) لیست بلند بالایی شامل ۱۰۲۴ بازیکن از لیگهای مختلف را به علت نقض مقررات و «مشارکت در شرطبندی» به کمیته انضباطی حرفهای (PFDK) ارجاع داد که ۱۰۴ بازیکن از این فهرست، متعلق به باشگاههای «سوپرلیگ» و «لیگ یک» (دو سطح اول فوتبال ترکیه) هستند.
بر اساس بیانیه TFF، از ۱۸ باشگاه حاضر در سوپرلیگ، تنها ۴ باشگاه هیچ بازیکنی در این فهرست ندارند: فنرباغچه، باشاکشهیر، گنچلربیرلیگی و کوجااِلیاسپور.
بازیکنان سرشناس ارجاع شده از ۳ باشگاه بزرگ استانبول و ترابزون عبارتند از:
گالاتاسرای: اَرَن اِلمالی (Evren Eren Elmalı)، متهان بالتاچی (Metehan Baltacı)
بشیکتاش: اِرسین دستاناوغلو (Ersin Destanoğlu)، نجیب اویسال (Necip Uysal)
ترابزوناسپور: بوران باشکان (Boran Başkan)، صالح مالکاوغلو (Salih Malkoçoğlu)
شدت این بحران و احتمال محرومیت گسترده بازیکنان، فدراسیون فوتبال ترکیه را وادار به یک اقدام فوری کرده است.
فدراسیون اعلام کرد: «برای اینکه باشگاهها بتوانند کمبود کادر خود را تکمیل کنند، مذاکرات فوری با فیفا (FIFA) برای اعطای یک پنجره نقل و انتقالاتی و ثبت قرارداد ۱۵ روزه (علاوه بر پنجره زمستانی) آغاز شده است.»