شهردار ممبی، از آغاز عملیات اجرایی طرح زیرسازی خیابان اصلی ورودی شهر قلعه ممبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهردار ممبی گفت: زیرسازی خیابان اصلی ورودی شهر قلعه ممبی شامل پاکسازی مسیر، تسطیح و تنظیم بستر به صورت کاملاً اصولی، انجام عملیات دقیق خاکبرداری و خاکریزی فنی است. محمد اکبریان افزود: برای تسریع در عملیات و تضمین کیفیت اجرایی، از ماشینآلات سنگین راهسازی همچون لودر، گریدر و کمپرسی به طور کامل بهره گرفته شده است تا بستر نهایی جهت اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالتریزی آماده شود. شهردار ممبی با تأکید بر نظارت مستمر میدانی عوامل اجرایی بر روند کار، ادامه داد: هدف نهایی ما از اجرای این طرح، بهبود چهره بصری شهر، افزایش ضریب ایمنی تردد شهروندان و ایجاد یک زیرساخت مطمئن برای تداوم نهضت طرح های عمرانی در آینده است. اکبریان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل جهادی این زیرساخت حیاتی، گامی قاطع و مؤثر در مسیر تحقق آرمانهای توسعه، رفاه و آبادانی که شایسته مردم مؤمن و انقلابی شهر قلعه ممبی است، برداشته شود.