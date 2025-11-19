پخش زنده
خانه صنایعدستی و هنرهای سنتی در شهرستان بجنورد با حضور معاون صنایعدستی کشور افتتاح شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور در این آیین با تأکید بر ظرفیتهای ویژه خراسان شمالی گفت: در هر استان زنجیرهای از صنایعدستی داریم و خراسان شمالی به دلیل قرار گرفتن در مسیر گردشگری و برخورداری از فرهنگ غنی، این زنجیره را بهطور کامل داراست.
جلالی با اشاره به غنای فرهنگی، قومیتی و اقلیمی روستاهای استان افزود: روستاهای خراسان شمالی از هر نظر قابل ارزیابی و تکیهگاه توسعه صنایعدستی هستند. تلاش ما این است که صدای تولید و هنر دست هنرمندان این استان را به گوش جهان برسانیم.
برنامهریزی برای بازار جهانی با محوریت ترکمنستان
معاون صنایعدستی کشور خراسان شمالی را یکی از استانهای دارای ظرفیت ویژه برای دیپلماسی فرهنگی دانست و افزود: به عنوان یک استان مرزی، این توان وجود دارد که پنجرهای برای ارتباط با ترکمنستان ایجاد شود تا محصولات صنایعدستی استان و حتی کل کشور از این مسیر به بازارهای جهانی راه یابد.
تسهیلات حمایتی برای هنرمندان
مریم جلالی با اشاره به حمایتهای مالی دولت افزود: در قالب تبصره ۱۵ امسال، تسهیلات کمبهره و مؤثری متناسب با شرایط هنرمندان صنایعدستی پیشبینی شده است.
امیدواریم دستگاههای استان از آموزش و پرورش تا فنیوحرفهای، اتاق بازرگانی و حتی بهزیستی، به درک عمیقتری از ظرفیت صنایعدستی برسند؛ چرا که این حوزه میتواند بسیاری از انسدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برطرف کند.
فعالیت ۶ رشته تخصصی در خانه صنایعدستی بجنورد
در ادامه این مراسم، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی اظهار کرد: از محل اعتبارات تملک دارایی ۱۴۰۲، مبلغ ۹۸ میلیارد ریال برای تجهیز و راهاندازی این خانه صنایعدستی تخصیص یافته است.
احمد دیناری افزود: در حال حاضر رشتههای رنگرزی سنتی، گلیمبافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، پارچهبافی و نساجی سنتی در این مرکز فعال هستند و ۶ نفر در این مجموعه مشغول به کارند.