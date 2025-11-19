پخش زنده
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان گفت: گردهمایی بزرگ فعالان فضای مجازی بسیج همدان با حضور سردار زارعکمالی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ناصر قوامی گفت: این گردهمایی در کنار آئین اختتامیه جشنواره سواد رسانهای و رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج برگزار میشود.
قوامی با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت: هدف اصلی رویداد سواد رسانهای و تولید محتوای دیجیتال بسیج، تربیت نیروهای متعهد، خلاق و اثرگذار در فضای مجازی است.
وی افزود: سخنران اصلی این مراسم سردار حسین زارعکمالی، فرمانده محترم سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان خواهد بود.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان در خصوص برنامههای جنبی گفت: در این مراسم از زحمات و تلاشهای همه فعالان و همچنین برگزیدگان جشنواره سواد رسانهای و رویداد تولید محتوای دیجیتال تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی هدف از این مراسم را شناسایی و تشویق استعدادهای درخشان و الگوسازی برای جوانان انقلابی استان عنوان کرد.
قوامی در پایان زمان و مکان برگزاری را اعلام کرد و گفت: این مراسم پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ صبح در بلوار ارم، اردوگاه شهید قهاری، سالن همایشهای شهید همدانی برگزار خواهد شد.