کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان استان از امروز چهارشبه تا سه شنبه هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز چهارشبه تا سه شنبه هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی می شود.

فرجی با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است ؛افزود: در طول روز افزیش دما را در استان خواهیم داشت، اما شب‌های سرد پاییزی همچنان باقی می‌ماند.

وی در ادامه گفت: دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته فرجی دریا طی این مدت با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.