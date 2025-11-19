فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، از ابتدای آذر به صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با توجه به در پیش رو بودن ماه‌های سرد سال و بنا به پیشنهاد کارگروه مدیریت انرژی با رعایت تأکیدات شورای راهبری تحول اداری و در راستای ساماندهی ناترازی انرژی و کاهش آلودگی هوا و حمایت از تحکیم بنیان خانواده و کاهش دغدغه والدین، حسب موافقت استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها فراهم است به استثنای واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی و درمانی، امدادی و خدماتی و شعب منتخب بانک‌ها، در چارچوب آیین نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۳۸۹) در روز‌های پنجشنبه به نحوی که در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام وظیفه وقفه ایجاد نشود، از ابتدای آذر به صورت دورکاری خواهد بود.

تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ در دوره سرد سال دمای ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم و در ایام فوق و تعطیل نسبت به خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند.

هرگونه تغییر در ساعات کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.