سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، از تصویب ضوابط عرصه و حریم ۱۱ اثر تاریخی استان در شورای ملی حرایم کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احمد دیناری گفت: این مصوبه یکی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی در سال‌های اخیر است که مسیر صیانت قانونی و جلوگیری از دخل و تصرف در آثار ارزشمند استان خراسان شمالی را هموار می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود : تصویب ضوابط عرصه و حریم ۱۱ اثر تاریخی خراسان شمالی در نشست شورای ملی حرایم کشور، گامی مهم در صیانت اصولی از مواریث فرهنگی به شمار می‌رود.

دیناری با اشاره به اینکه این آثار در قالب ۷ پرونده در شورا بررسی و تصویب شده‌اند، افزود: آثاری که ضوابط عرصه و حریم آن‌ها به تصویب رسید شامل تپه ینگه‌قلعه ۱ و ۲ بجنورد، تپه فریمان اسفراین، مساجد جامع ایور و درق، بقایای کاروانسرای اِجُغ، تپه و کاروانسرای رباط عشق گرمه، ارگ کاظم‌خان جاجرم و آق‌تپه ۱ و ۲ پیش‌قلعه مانه هستند.

وی تأکید کرد: تعیین حریم و ابلاغ ضوابط حفاظتی به دستگاه‌های اجرایی، امکان سامان‌دهی، حفاظت اصولی و مدیریت بهتر این آثار را فراهم می‌کند و از توسعه‌های غیرمجاز، ساخت‌وسازهای مخرب و تعرض‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با بیان اینکه خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی است، گفت : تلاش ما این است که با تکمیل پرونده‌ها و ارسال آن‌ها به شورای ملی، ضوابط عرصه و حریم سایر آثار شاخص استان نیز تعیین تا بستر برای حفاظت علمی و پایدار آن‌ها فراهم شود.