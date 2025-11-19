مردم شهیدپرور نوشهر امروز از پیکر پاک و مطهر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس به گرمی استقبال کردند.

استقبال از فرزندان زهرایی و دلدادگان حسینی در نوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استقبال مردم دلداده به مکتب سیدالشهدا و فاطمه زهرا (س) از ۳ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس در خیابان‌های اطراف مسجد جامع نوشهر از صبحگاه امروز چهارشنبه با عشق و ارادت به فرزندان زهرایی آغاز شد.

تنها ۵ روز مانده به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کاروان ۳ آلاله زهرایی پس از طریق در شهر‌های آمل، محمود آباد، سرخ رود، تنکابن، عباس آباد و رامسر، شب ۲۷ آبان ماه با ورود به سپاه نوشهر فضای شهر را معطر به بوی بهشت کردند.

این کاروان بعد از سپری کردن شب و خلوت با یاران، قرار است از صبح امروز، دانش آموزان و کارکنان مدارس شهرستان نوشهر را از نور وجود خود متنعم و متبرک سازند.

حضور در میان کارکنان ادارات و دستگاهها، محلات و سرانجام مسجد جامع نوشهر پس از اقامه نماز مغرب و عشا از عناوین حرکت شهیدانه برای خیر خواهی این مردم است.