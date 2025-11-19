به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه معرفی ایران به جهان یکی از مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین برنامه‌های گردشگری است، گفت: معرفی درست ظرفیت‌های ایران و به خصوص مازندران پروژه ایران‌هراسی را باطل می‌کند و چهره واقعی ایران را نشان می‌دهد. ‎

حسین ایزدی، افزود: اقلیم متفاوت مازندران و وجود طرفیت‌های فراوان تاریخی و طبیعی فرصت درخشانی برای گردشگران است و برای هر ذائقه‌ای و هر شاخه‌ای از گردشگری امکان میزبانی وجود دارد.

او ادامه داد: رونق خوب سرمایه‌گذاری و وجود هتل‌هایی در حد استاندار‌های جهانی که میزبان این گروه هم بودند نشان از آمادگی این استان برای پذیرایی گردشگران بین المللی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: برگزاری تور مقدماتی بازدید از جاذبه‌های گردشگری مازندران با حضور تورگردانان، آژانس‌های مسافرتی و فعالان گردشگری روسیه، فرصتی مغتنم است تا معرفی صحیح ایران به جهان مورد توجه قرار گیرد.

ایزدی افزود: این اقدام از یک رویداد گردشگری به ظاهر ساده به بخشی از یک روند بزرگ‌تر برای شکل دادن به تصویر واقعی ایران در ذهن گردشگران و فعالان بین‌المللی تبدیل شده و می‌تواند آینده گردشگری کشور را دگرگون کند.