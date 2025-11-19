برخورد خودرو پژو ۴۰۵ و هیوندا آی ایکس در جاده بیله سوار - پارس آباد ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل،معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل، از وقوع یک تصادف با ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر فوتی در جاده بیله سوار _ پارس‌آباد خبر داد.

فتاح زاده با اعلام این خبر گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC)، مبنی بر وقوع تصادف دو خودرو پژو ۴۰۵ و هیوندا آی ایکس در کیلومتر ۱۸ جاده بیله سوار _ پارس‌آباد نرسیده به روستای روح کندی، بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه جعفرآباد جمعیت هلال احمر شهرستان بیله سوار به محل حادثه اعزام شدند.

فتاح زاده اظهار کرد: عوامل امدادی دو نفر فوتی را پس از رهاسازی فنی تحویل عوامل اورژانس دادند و مصدومان حادثه نیز با عملیات نجات فنی رهاسازی و به اورژانس تحویل داده شدند.

گفتنی است شماره ۱۱۲ به عنوان "ندای امداد" و به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری است.