مرکز اطلاعرسانی پلیس: QR کُد کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه فقط برای استفاده سازمانی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مرکز اطلاعرسانی پلیس با صدور اطلاعیهای، شایعات مربوط به اتصال QR کُد کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه به محتوای نامناسب در فضای مجازی را رد و اعلام کرد این کدها فقط برای استفاده مأموران در زمان حوادث و سوانح طراحی شدهاند.
QR کُد مورد استفاده در کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه فقط برای بهرهبرداری مأموران انتظامی و کارکنان پلیس راهور در زمان حوادث، سوانح و استعلام اصالت مدارک است.
اتصال شهروندان به هرگونه لینک از طریق QR کُد کارت خودرو یا گواهینامه در فضای مجازی عملاً بیاعتبار و غیرقابلاستفاده بوده و اساساً چنین کاربردی برای این کدها تعریف نشده است.
به دلیل نحوه طراحی مرورگرهای اینترنتی نظیر گوگل و الزام این سامانهها به ارائه یک نتیجه برای هر درخواست، ممکن است برخی اعدادِ موجود در ساختار رمزگذاریشده QR کُد، هنگام جستوجوی مستقیم در اینترنت به نتایجی تصادفی منتهی شود؛ موضوعی که ارتباطی با عملکرد و کارکرد اصلی این کدها ندارد.