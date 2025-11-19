فطمه مهاجرانی گفت:طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی هیئت دولت افزود:حساسیتی که در حوزه معیشت خانوار وجود دارد، مورد توجه دولت و مجلس است. نقدهایی که مطرح می‌شود، همگی ناشی از دغدغه معیشت مردم است و هیچ ارتباطی با عملکرد دستگاه‌ها ندارد؛ این موضوع کاملاً درک می‌شود.

وی بیان کرد:طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرا خواهد شد. هدف این طرح این است که قیمت کالاها برای خانوارها ثابت بماند و افراد بتوانند فارغ از افزایش تورم، مقدار مواد مورد نیاز خود را به درستی دریافت کنند.