دومین همایش پارک‌های علم و فناوری ساحلی به مدت دو روز به همت پارک علم و فناوری خوزستان و همراهی سازمان آب و برق و دیگر شرکت‌ها در مرکز همایش‌های بین المللی بوستان اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین همایش پارک‌های علم و فناوری ساحلی با موضوع اقتصاد دریامحور، راهبرد ملی توسعه، با حضور معاونین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری، معاون اقتصادی استاندار، مدیرعامل آب و برق خوزستان، روسای پارک‌های علم و فناوری و جمعی از مدیران و کارشناسان در سالن همایش‌های بین المللی گیت بوستان برگزار شد.

در این همایش، عباس صدریان فر مدیرعامل آب و برق با برشمردن اهمیت استان خوزستان در اقتصاد کشور، این استان را گوهری ارزشمند دانست که همه عوامل توسعه و ایجاد ثروت برای ایران را در خود جای داده است.

وی با اشاره به نقش استان و این سازمان در ایجاد زیرساخت‌های آب و انرژی، آمادگی آب و برق خوزستان را در نقش آفرینی فعال در بحث ظرفیت‌های دریامحور اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان سه محور عمده را به عنوان سیاست‌های کلی در حوزه وزارت نیرو بر شمرد. مدیریت هوش آب و انرژی با تمرکز بر ایجاد سیستم‌های هوشمند پایش، رصد خانه و کاربرد مدل و فناوری نوین در مدیریت آب و انرژی، ایجاد شبکه دانش محور و توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های دانش بنیان و توجه به پارک‌های علم و فناوری، در کنار توسعه انرژی‌های پاک و تجدید پذیر از محور‌های مهمی است که در دستور آب و برق خوزستان به نمایندگی وزارت نیرو، قرار دارد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم سواحل ما به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند، باید دانش و فناوری را در متن تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم.

عباس صدریان فر عنوان کرد: ما آماده‌ایم تا ظرفیت‌های خود را در اختیار طرح‌های فناورانه و نوآورانه قرار دهیم و در کنار پارک‌های علم و فناوری، مسیر تازه‌ای برای آینده خوزستان و ایران بگشاییم.