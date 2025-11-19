به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان از روند ساخت ساختمان در دست ساخت موزه دفاع مقدس استان بازدید کرد.

عیسی شهامت در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت استان در خصوص پیگیری برای ساخت بنای موزه دفاع مقدس استان قدر دانی کرد و گفت: این طرح در حال حاضر حدود ۴۵ درصد پیشرفت کاری دارد و برای تسریع در بهره‌برداری، نیازمند تامین اعتبار است.

شهامت با بیان اینکه ایجاد موزه دفاع مقدس از ضروریات فرهنگی و ارزشی استان است، افزود: برای تامین اعتبار این طرح فرهنگی از محل اعتبارات استانی و پیگیری برای قرارگیری این طرح در فهرست طرح‌های پیشنهادی سفر آتی ریاست جمهور به استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مکاتبه با شرکت ملی نفت برای بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت برای تامین اعتبارات مورد نیاز موزه دفاع مقدس نیز در دست بررسی است اضافه کرد: با توجه به ضعف بخش صنعت در استان، امکان کمک‌گیری گسترده از بخش خصوصی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به راحتی میسر نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه تسریع در افتتاح موزه دفاع نقدس مطالبه عمومی و به‌ویژه پیشکسوتان دفاع مقدس است، ت گفت: در صورت تامین به موقع اعتبار مورد نیاز این طرح در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این بازدید با بیان اینکه موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برای همه اقشار جامعه از کودک تا پیشکسوت طراحی شده است، گفت: گالری‌های این موزه به گونه‌ای طراحی شده که برای همه گروه‌های سنی و اجتماعی از جمله زنان، دختران و کارگران قابل درک و استفاده خواهد بود.

سرهنگ سلمان خواست خدایی افزود: در این موزه گالری‌های تاریخ، فرهیختگان و علما، فرماندهان و شهدای شاخص و سالن نمایش، کتابخانه پیش بینی شده است.

سرهنگ خواست خدایی از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در موزه دفاع مقدس و مقاومت استان خبر داد و اضافه کرد: پس از تکمیل ساختمان موزه دفاع مقدس استان، موزه مجازی نیز راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰۰ سوژه مربوط به دفاع مقدس استان شناسایی شده است، ادامه داد: از این تعداد ۵۰ سوژه به تأیید نهایی رسیده و در موزه به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان با بیان اینکه کلنگ احداث این موزه در آذرماه ۱۴۰۱ بر زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع زده شد گفت: این موزه با زیربنای ۵ هزار متر مربع در دو طبقه با پیشرفت کاری ۴۵ درصد در دست ساخت است.