سانحه رانندگی در محور خرمشهر به اهواز ۲ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: شب گذشته در محور خرمشهر به اهواز، جاده امام جعفر صادق (ع)، حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه تریلر با خودروی سواری سبک در محور خرمشهر – اهواز گزارش داده شد که بلافاصله پس از اطلاع ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه فوریت‌های پزشکی دانشگاه به محل حادثه اعزام شدند.

یاسین افرا افزود: در این حادثه یک خانم حدود ۴۵ ساله و یک مرد حدود ۴۵ ساله به دلیل شدت بالای جراحات، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

او ادامه داد: در این حادثه یک آقا ۳۲ ساله نیز دچار آسیب سطحی شد که خدمات درمانی سرپایی برای او ارائه شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه با ابراز تاسف نسبت به وقوع این سانحه، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به نکات ایمنی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر در جاده‌های برون‌شهری تاکید کرد.