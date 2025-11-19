پخش زنده
جهاد کشاورزی کرمانشاه بر لزوم ثبت کامل فروش محصولات کارخانجات خوراک دام در سامانه بازارگاه مطابق هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مطابق هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی و مطابق دستورالعملهای جاری از این پس هرگونه تخصیص نهاده به کارخانجات خوراک دام و طیور صرفاً بر اساس میزان تولید و فروش ثبتشده آنها در سامانه بازارگاه انجام خواهد شد.
سعید کریمی با بیان اینکه طی بیش از پنج ماه گذشته تذکرات و اخطارهای لازم به کارخانجات خوراک دام و طیور در خصوص تخصیص نهاده و فروش خوراک دام و طیور تولیدی ارائه شده، تأکید کرد: «ملاک تخصیص نهاده، فقط و فقط عملکرد ثبتشده در بازارگاه است و فروش خارج از سامانه برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قابل تأیید نیست.»
وی ضمن تقدیر و تشکر از برخی واحدهای تولیدی که کلیه موارد را رعایت کرده و به تذکرات توجه میکنند از مدیران سایر واحدهای تولیدی نیز خواست در این خصوص اقدام لازم را بعمل اورده وهر گونه عرضه محصولات را در بازارگاه ثبت نماید
کریمی گفت: «وقتی فروش در سامانه ثبت نشود، نه شاخصی برای سنجش تولید واقعی وجود دارد و نه امکان تخصیص عادلانه نهادهها فراهم است.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در توضیح روند جدید تخصیص نهادهها اظهار داشت: «از این ماه تمامی نهادهها صرفا بر اساس میزان فروش ثبتشده در بازارگاه به کارخانجات تخصیص داده میشود.»
کریمی اضافه کرد: در دورهای کوتاه برخی کارخانجات تلاش داشتند شاخصهای فروش را خارج از سامانه و بر اساس اعلام شفاهی ارائه دهند، اما این اقدام خلاف ضوابط بوده و با اجرای قاطع مقررات جدید، از این پس تنها اطلاعات ثبتشده در بازارگاه معتبر خواهد بود.
وی از کارخانههایی که همکاری کامل داشتهاند قدردانی کرد و از دیگر واحدها خواست برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تخصیص نهادهها، تمامی فروش خود را بدون استثناء در سامانه بازارگاه ثبت کنند.