برداشت ذرت علوفهای از ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد پیش بینی کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول ذرت علوفهای از زمینهای کشاورزی برداشت شود.
ایوب شکاری افزود: بر اساس ارزیابی کارشناسان، برداشت این محصول علاوه بر تأمین نیاز دامهای شهرستان، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
وی گفت: تولید و برداشت بهموقع ذرت علوفهای نقش مهمی در پایداری تولیدات دامی و تأمین علوفه مورد نیاز دامداران منطقه دارد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد در مناطق فارغان، شمیل و آشکارا برداشت میشود.