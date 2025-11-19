لیگ برتر والیبال ایران ازامروز در سیرجان با یک دیدار در سالن گهرروش سیرجان آغاز می‌شودو در این دیدار فولاد سیرجان به مصاف سپاهان اصفهان می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در اولین هفته لیگ برتر والیبال تیم فولاد سیرجان ایرانیان در خانه خود به مصاف تیم سپاهان اصفهان می رود

بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان در گفتگویی اختصاصی در مورد آمادگی تیم فولاد گفت: تمرینات آماده سازی تیم را از ۳ ماه پیش آغاز کردیم باز‌های دوستانه خوبی را انجام دادیم وبه مرز امادگی رسیدیم وآماده بازی با تیم سپاهان هستیم.



