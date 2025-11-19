به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق ، ماموران انتظامی مهر به ۲ دستگاه خودرو وانت اریسان و ۴۰۵ مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: در بازرسی از خودرو‌های مذکور ۳۷۸ هزار نخ سیگار و ۱۰ راس دام قاچاق کشف شد.

سرهنگ دهقان بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۱میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی مهر گفت:خودرو‌های مذکور توقیف و راننده‌ها برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.