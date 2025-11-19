پخش زنده
فرمانده سپاه کربلا در گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد و مراسم استقبال از شهید گمنام در شهرستان نکا گفت: فرهنگ شهادت باید در جامعه نهادینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا در گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد و مراسم استقبال از شهید گمنام در شهرستان نکا گفت: آزادسازی سوسنگرد تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه نماد روح جمعی ملت ایران در دفاع از اسلام و انقلاب است.
سردار موحد به ویژگیهای حضرت زهرا (س) و ضرورت الگوگیری از ایشان در سادهزیستی، عفت، تربیت فرزند و دفاع از ولایت اشاره کرد و افزود: امروز فرزندان ما در جنگ ترکیبی و شناختی دشمن نیازمند توجه و تربیت دینی هستند.
وی تأکید کرد: مسجد پایگاه اصلی تربیت دینی نسلها است و باید فرزندانمان را با فضای مسجد انس دهیم.
سردار موحد در پایان اتحاد و انسجام ملت ایران را رمز پیروزی در برابر دشمنان دانست و گفت: با اتکا به ایمان و فرهنگ شهادت، انقلاب اسلامی تا رسیدن به قلههای بزرگ ادامه خواهد یافت.