گام مهم استانداری یزد در توسعه انرژی پاک
عملیات نصب سامانه خورشیدی با ظرفیت ۱۷۳ کیلووات در مجموعه ساختمانهای استانداری و فرمانداری یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در راستای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و به منظور تأمین برق پایدار در ساختمانهای اداری استان، عملیات اجرایی نصب پنلهای خورشیدی با ظرفیت ۱۷۳ کیلووات در مجموعه استانداری و فرمانداری یزد آغاز شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری گفت: تجهیزات مورد نیاز احداث این سامانه خورشیدی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تأمین شده و نصب آن با هدف تأمین بخشی از نیاز برقی مجموعه استانداری در دستور کار قرار گرفته است.»
دهقانی اجرای این طرح را در چارچوب سیاستهای کلان کشور برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و افزود: با بهرهبرداری از این سامانه، بخشی از برق مورد نیاز ساختمانهای استانداری و فرمانداری از طریق انرژی پاک تأمین خواهد شد که علاوه بر کاهش هزینهها، به پایداری شبکه برق نیز کمک میکند.
گفتنی است این پروژه یکی از طرحهای شاخص استان در زمینه انرژیهای پاک محسوب شده و قرار است پس از تکمیل، بهعنوان الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی استان مورد استفاده قرار گیرد.