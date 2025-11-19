به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چهارمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو در حال برگزاری است، امروز چهارشنبه (۲۸ آبان) تیم میکس تپانچه ۱۰ متر با ترکیب بیژن غفاری و مهلا سمیعی صاحب مدال برنز شد.

تیم میکس تپانچه ۱۰ متر که به عنوان تیم چهارم از مرحله مقدماتی صعود کرد، در فینال برای کسب مدال برنز با اوکراین رقابت کرد و با پیروزی ۱۷ بر ۹ موفق به کسب مدال برنز شد.

مدال برنز تیم میکس تپانچه ۱۰ متر، ششمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید.

پیش از این کاروان ایران در بخش انفرادی و تیمی جودو صاحب ۴ مدال و در تیراندازی هم صاحب یک مدال شده بود که همگی به رنگ برنز بودند.

علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم، حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم و مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم مدال آوران جودو در بخش انفرادی هستند. مهلا سمیعی هم تیرانداز مدال آور ایران در تپانچه ۱۰ متر است.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.