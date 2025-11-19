به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: پس از وقوع قتل پدر و دختر در یکی از محلات مهاباد با استفاده از سلاح گرم، موضوع با دستور ویژه فرماندهی انتظامی و هماهنگی مستمر دستگاه قضایی در اولویت رسیدگی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی مهاباد با همکاری نیرو‌های استان و از طریق رصد‌های اطلاعاتی دقیق، موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی از شهرستان‌های مرزی شناسایی کنند؛ فردی که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. مأموران با اجرای عملیاتی هوشمندانه او را پیش از فرار بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی مهاباد افزود: متهم در تحقیقات اولیه به قتل همسر و پدرزن خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

سرهنگ رسولیان با تاکید بر اینکه اختلاف خانوادگی انگیزه اصلی این جنایت بوده، گفت: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان به خطر بیفتد و با هر فردی که نظم عمومی را مختل کند برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.