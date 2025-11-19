پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از دستگیری یک تبعه افغان فاقد مدارک هویتی در جریان کنترل خودروهای عبوری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جانپرور گفت: مأموران مستقردرایست و بازرسی پاسگاه تنگه ترکمن هنگام بررسی خودروهای عبوری به یک وسیله نقلیه مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: فرد تبعه افغان در زمان کنترل، از ارائه مدارک هویتی و اقامتی لازم خودداری کرده و پاسخهای وی نیز دقیق و قابل استناد نبود که با هوشیاری مأموران و استعلام از مراجع ذیربط، وی شناسایی و طبق ضوابط دستگیر شد.
وی با تأکید بر ضرورت همراه داشتن مدارک معتبر هویتی و اقامتی، خاطرنشان کرد: هدف پلیس در ایست و بازرسیها، تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از هرگونه تخلف یا اقدام غیرقانونی است.