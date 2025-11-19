به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مناطق روستایی، معاونت بهداشت کلینیک سیار دندانپزشکی را در مدرسه روستای پیرگاری مستقر کرد. این برنامه شامل ارائه خدمات رایگان پیشگیری از پوسیدگی دندان به دانش‌آموزان این مدرسه است.

در این برنامه، علاوه بر معاینه دندان‌ها و انجام درمان‌های پیشگیرانه، آموزش‌های بهداشت دهان و دندان به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها ارائه شد. همچنین تا علاوه بر درمان، اهمیت مراقبت از دندان‌ها به صورت مداوم در زندگی روزمره تبیین شود.

دکتر جلیلیان، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر، در این خصوص اظهار داشت: استقرار کلینیک‌های سیار دندانپزشکی در مدارس مناطق روستایی، یکی از اولویت‌های معاونت بهداشت است تا علاوه بر درمان بیماری‌های دهان و دندان، از بروز مشکلات جدی در این زمینه پیشگیری کنیم. این طرح در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد اهمیت مراقبت از دهان و دندان در بین کودکان و نوجوانان زیر ۱۳ سال به صورت رایگان اجرا می‌شود.

این اقدام، گامی دیگر در راستای تحقق اهداف بهداشت عمومی و ارائه خدمات بهداشتی رایگان به مناطق محروم و دورافتاده است و امید می‌رود با استمرار آن، مشکلات بهداشت دهان و دندان در این مناطق کاهش یابد.