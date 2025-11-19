به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اقدام خیرخواهانه، فرد محکوم به قصاص که از سال ۱۳۹۷ در زندان به‌سر می‌برد، با وساطت ریش‌سفیدان و معتمدان روستای چهاربرود و در حضور دادستان عمومی و انقلاب عجب‌شیر، مورد گذشت و رضایت اولیای دم قرار گرفت.

بنا بر اعلام رئیس دادگستری شهرستان، این گذشت به مناسبت ایام فاطمیه و پس از برگزاری نشست‌ها و مذاکرات متعدد با اولیای دم تحقق یافت.

محمد زمانی اعلام کرد: این دومین مورد گذشت از قصاص نفس در سال ۱۴۰۴ در این شهرستان است و گسترش فرهنگ گذشت و سازش می‌تواند به پایان یافتن پرونده‌های طولانی‌مدت و اختلافات ادامه‌دار کمک کند.