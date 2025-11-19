پخش زنده
گذشتِ خانواده مقتول از قصاصِ نفس به حرمت ایام شهادت حضرت فاطمه سلاماللهعلیها در عجبشیر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اقدام خیرخواهانه، فرد محکوم به قصاص که از سال ۱۳۹۷ در زندان بهسر میبرد، با وساطت ریشسفیدان و معتمدان روستای چهاربرود و در حضور دادستان عمومی و انقلاب عجبشیر، مورد گذشت و رضایت اولیای دم قرار گرفت.
بنا بر اعلام رئیس دادگستری شهرستان، این گذشت به مناسبت ایام فاطمیه و پس از برگزاری نشستها و مذاکرات متعدد با اولیای دم تحقق یافت.
محمد زمانی اعلام کرد: این دومین مورد گذشت از قصاص نفس در سال ۱۴۰۴ در این شهرستان است و گسترش فرهنگ گذشت و سازش میتواند به پایان یافتن پروندههای طولانیمدت و اختلافات ادامهدار کمک کند.