به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به مناسبت هفته کتاب سی‌وسوم و در ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقش‌آفرینی‌های زنان قهرمان ایرانی، تقریظ‌های رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» را منتشر کرد.

این مراسم در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و در جریان «رویداد ملی قهرمان» روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ ۱۴۰۴، در تالار وحدت تهران و همزمان در ۶۰ نقطه کشور برگزار شد.

«خانوم ماه» داستانی از زندگی خانم‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. ساجده تقی زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و به‌نشر ناشر آن است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب «خانوم ماه»؛

بسمه تعالی

این کتاب یکسره عشق و ایمان است، نگارنده تا توانسته با ادبیات شیوا و سلیقه‌ی رنگین خود، از این عشق و ایمان پرده برداری کرده است ولی هرچه گویم عشق را شرح و بیان /، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. آنچه باید با چشم دل ببینیم بیش از آن است که با چشم صورت خوانده‌ایم. لایه‌های پنهان را جور دیگر باید دید و فهمید، شاید صدای آسمانی حاج شیرعلی در هنگام خواندن دعای کمیل کمکی در این باره بکند یا اشک‌های همسر شهید بر روی سنگ مزارش، غصه‌های این بانو مرا غصه‌دار کرد، مثل غصه‌ها و قصه‌های همسران و مادران دیگر شهدای عزیز. حالات روحانی و معنوی شهید و داغدارانش را در بسیاری از موارد از پشت پرده اشک خوانده‌ام چنان که در زندگینامه‌های شهیدان دیگر.

سید علی خامنه‌ای

آذر ۱۴۰۱

کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی از قم است که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه فرزند جانبازش را پرستاری کرده است. شهید «حسین دخانچی» سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن شد و در سال ۱۳۸۱ به دلیل عوارض مجروحیت به شهادت رسید. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده‌ کتاب و انتشارات حماسه‌ یاران ناشر آن است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب «تب ناتمام»؛

بسم الله الرحمن الرحیم

تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بی‌پایان مادر صبور و و پرتحمل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است. به راوی و نویسنده باید آفرین گفت. سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.

سید علی خامنه‌ای

دی ۱۴۰۰

کتاب «همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفرازونشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب «همسفر آتش و برف»؛

بسمه تعالی

این کار نو و مبتکرانه‌ای در نگارش زندگی شهید و همسر شهید است. جذاب و اثر گذار در ترکیب زیبا و شیرین آن یقیناً ذهن و زبان شیرین راوی موثر بوده ولی بی‌شک هنر نویسنده و خلاقیت و نوآوری او نیز نقش مهمی داشته است. سلام خدا بر شهید قهاری و همسر صبور و دانا و شجاع او و درود بر نویسنده خوش ذوق و هنرمند کتاب.

سید علی خامنه ای

فروردین ۱۴۰۳

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) به کار خود ادامه خواهد داد.