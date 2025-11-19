پخش زنده
رویداد علمی ، پژوهشی و کارگاهی صدرا به منظور تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رویداد مدیران ۲۰ واحد تولیدی و شرکت دانش بنیان روند تولید و شکل گیری محصول خود را در نمایشگاهی عرضه کردند .
محمدرضا نیتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار به لزوم اهمیت رویداد صدرا اشاره کرد و گفت: گرمسار شهری صنعتی و دانشگاهی است و تبادل تجربیات تولید و علم بین صاحبان صنایع و فعالان دانش بنیان ضروری و زمینه ساز ورود نیروهای متخصص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.