رویداد علمی ، پژوهشی و کارگاهی صدرا به منظور تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رویداد مدیران ۲۰ واحد تولیدی و شرکت دانش بنیان روند تولید و شکل گیری محصول خود را در نمایشگاهی عرضه کردند .

محمدرضا نیتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار به لزوم اهمیت رویداد صدرا اشاره کرد و گفت: گرمسار شهری صنعتی و دانشگاهی است و تبادل تجربیات تولید و علم بین صاحبان صنایع و فعالان دانش بنیان ضروری و زمینه ساز ورود نیرو‌های متخصص به واحد‌های تولیدی و صنعتی است.