به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسن امینی گفت: امروز، ۲۵۰ دانش آموز دختر متوسطه اول و دوم با ۱۰ اتوبوس راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور شدند.

وی افزود: این دانش آموزان به مدت ۵ روز از یادمان‌های شهدا و دفاع مقدس در مناطق شلمچه، دهلاویه، فکه و طلاییه دیدن می‌کنند.

سرهنگ امینی هدف از سفر این دانش آموزان به سرزمین خون و شهادت، خوزستان را آشنایی نسل جوان جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدای دوران دفاع مقدس عنوان کرد.