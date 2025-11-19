پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: ۲۵۰ دانش آموز دختر امروز با ۱۰ اتوبوس از رشت به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسن امینی گفت: امروز، ۲۵۰ دانش آموز دختر متوسطه اول و دوم با ۱۰ اتوبوس راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور شدند.
وی افزود: این دانش آموزان به مدت ۵ روز از یادمانهای شهدا و دفاع مقدس در مناطق شلمچه، دهلاویه، فکه و طلاییه دیدن میکنند.
سرهنگ امینی هدف از سفر این دانش آموزان به سرزمین خون و شهادت، خوزستان را آشنایی نسل جوان جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و آرمانهای شهدای دوران دفاع مقدس عنوان کرد.