تنها دونده ایران در دوی ۱۱۰ متر با مانع مسابقات دوومیدانی بازی‌های المپیک ناشنوایان به دلیل مصدومیت، رقابت خود در این ماده را ناتمام گذاشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه چهارمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان و در رقابت‌های دوومیدانی، امروز چهارشنبه (۲۸ آبان) رقابت‌های دوی ۱۱۰ متر با مانع برگزار شد.

یاشار وقار تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که به رقابت با حریفانش پرداخت، اما در میانه راه به دلیل مصدومیت از ادامه رقابت بازماند و نتوانست در جمع برترین‌های این ماده قرار بگیرد.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.