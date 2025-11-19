پخش زنده
رئیس سازمان بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری از اعزام تیم رسانهای منتخب استان به رویداد ملی جام رسانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: تیم رسانهای استان بهعنوان منتخب رویداد استانی جام امید، در پایان آبانماه با ترکیب شش نفره و مدیریت وحید رئیسی، به نمایندگی از استان چهارمحال و بختیاری در رویداد ۳۶ ساعته ملی در تهران حضور خواهد یافت و با منتخبان سایر استانها به رقابت خواهد پرداخت.
وی با اشاره به محورهای اصلی این رقابت افزود: پیشرفت ایران قوی، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت و جهاد علمی از جمله موضوعاتی هستند که شرکتکنندگان باید در قالبهای متنوعی همچون ایدهپردازی، گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پوستر و اینفوگرافیک، پادکست، تیتر، عکس، کلیپ موبایلی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی به خلق اثر بپردازند.
کریمی شاخصهای ارزیابی آثار را شامل حجم و تعداد انتشار، کیفیت محتوایی، میزان بازدید، اشتراکگذاری محتوا و بازخورد مخاطبان دانست و گفت: این رویداد فرصتی مهم برای نمایش توانمندیهای رسانهای استان و تقویت جبهه رسانهای انقلاب اسلامی است.