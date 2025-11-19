پخش زنده
رئیس کل گمرک ایران با انتقاد از طولانی شدن زمان پاسخدهی برخی دستگاهها به استعلامهای گمرکی، بر ضرورت بازگشت این فرآیند به سقف قانونی هفت روز تأکید کرد.
رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی دستگاهها در تسریع پاسخدهی به استعلامهای گمرکی تأکید کرد و گفت: طبق قانون هیئت بهبود فضای کسب و کار و مقرراتزدایی، زمان پاسخدهی باید حداکثر هفت روز باشد.
وی افزود: بیشترین استعلامها مربوط به سازمان ملی استاندارد است. میانگین پاسخدهی این سازمان پیشتر ۱۸ روز بود که اکنون به ۱۴ روز کاهش یافته است. این روند رو به بهبود قابل تقدیر است، اما ۱۴ روز همچنان زیاد است و باید کاهش بیشتری پیدا کند.
فرود عسگری با اشاره به عملکرد سایر دستگاهها گفت: میانگین پاسخدهی سازمان دامپزشکی هماکنون ۸ روز است و تنها یک روز با سقف قانونی فاصله دارد. امیدواریم این عدد به زیر ۷ روز برسد.
وی با ابراز نگرانی از افزایش زمان رسیدگی در سازمان غذا و دارو گفت: پاسخدهی این سازمان پیشتر ۴ تا ۵ روز بود، اما اکنون به ۱۰ روز رسیده است. باید علت این افزایش مشخص شود و ما در این زمینه مکاتبات لازم را انجام خواهیم داد.
رئیس گمرک عملکرد سازمان حفظ نباتات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این سازمان در میانگین چهار روز پاسخ استعلامها را ارائه میدهد که بسیار قابل قبول است.
او همچنین به پروژه مشترک گمرک با وزارت اقتصاد برای ترخیص حداکثر سهروزه کالا اشاره کرد و گفت: برای تحقق ترخیص سهروزه، باید موضوعات مربوط به منشا ارز بانکی، اصلاح ثبت سفارشها و برخی مشکلات قانونی از جمله اصلاحات مرتبط با قانون قاچاق که در مجلس در حال پیگیری است، برطرف شود.
فرود عسگری تأکید کرد: با امضای موافقتنامه با دستگاهها، ارسال گزارشهای مستمر و همکاری سازمانهای همجوار، زمانهای پاسخدهی قابل کاهش است و امیدواریم بهزودی وعده ترخیص سهروزه محقق شود.