با حضور نماینده مجلس و مدیرکل توسعه راههای جنوب کشور؛
بررسی طرح احداث جاده گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه
آخرین وضعیت کمربندی گچساران و محورهای گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه با حضور مدیرکل ساخت و توسعه راههای جنوب کشور بررسی شد.
در این بازدید، آخرین وضعیت کمربندی گچساران و محورهای گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه بررسی شد و تصمیمات مهمی برای تسریع عملیات اجرایی اتخاذ شد.
مدیرکل ساخت و توسعه راههای جنوب کشور گفت: مطالعات بهروزرسانی کمربندی گچساران انجام شده و تکمیل سه قطعه فعال محور گچساران ـ باباکلان در دستور کار قرار گرفته است.
علیرضا راستیار افزود: بخش پایانی این مسیر نیز در حال برآورد و جمعبندی نهایی است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این بازدید با اشاره به توقف برخی قطعات میانراهی، خواستار رفع سریع مشکلات اجرایی و اتصال قطعات باقیمانده شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مناقصه برای ۳۵ کیلومتر مسیر گچساران ـ گناوه خبر داد و گفت: تکمیل قطعات نیمهتمام کمربندی گچساران و محور باباکلان به حدود چهار همت اعتبار نیاز دارد.
علی پارسایی، افزود: با نهایی شدن مطالعات و اسناد، قراردادهای جدید در کوتاهترین زمان منعقد میشود تا طرح ها در فصل کاری پیش رو وارد مرحله اجرا شوند.