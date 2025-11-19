آخرین وضعیت کمربندی گچساران و محور‌های گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه با حضور مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های جنوب کشور بررسی شد.

بررسی طرح احداث جاده گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طرح مهم حوزه راه شهرستان گچساران با حضور مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های جنوب کشور، مدیرکل راه و شهرسازی استان و غلامرضا تاجگردون بازدید و بررسی شد.

در این بازدید، آخرین وضعیت کمربندی گچساران و محور‌های گچساران ـ باباکلان و گچساران ـ گناوه بررسی شد و تصمیمات مهمی برای تسریع عملیات اجرایی اتخاذ شد.

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های جنوب کشور گفت: مطالعات به‌روزرسانی کمربندی گچساران انجام شده و تکمیل سه قطعه فعال محور گچساران ـ باباکلان در دستور کار قرار گرفته است.

علیرضا راستیار افزود: بخش پایانی این مسیر نیز در حال برآورد و جمع‌بندی نهایی است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این بازدید با اشاره به توقف برخی قطعات میان‌راهی، خواستار رفع سریع مشکلات اجرایی و اتصال قطعات باقی‌مانده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مناقصه برای ۳۵ کیلومتر مسیر گچساران ـ گناوه خبر داد و گفت: تکمیل قطعات نیمه‌تمام کمربندی گچساران و محور باباکلان به حدود چهار همت اعتبار نیاز دارد.