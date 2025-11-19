برنامه‌های «کتاب فرهنگ»، با معرفی کتاب «رباط‌کریم، چهارراه تمدن»، «ققنوس»، با نگاهی به بزرگداشت رهی معیری و «مستند فرهنگ»، با روایتی از زندگی علمی و فرهنگی احمد تمیم‌داری، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه‌ زنده‌ «کتاب‌فرهنگ»، امروز به معرفی کتاب «رباط‌کریم، چهارراه تمدن» اختصاص دارد، اثری پژوهشی از محمد هژبری آموزگار و پژوهشگر بومی این منطقه، که روایتگر لایه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر رباط‌کریم است. این اثر با نگاهی عمیق به اسناد محلی و خاطرات مردمی، تصویری تازه از مسیر تاریخی تهران تا ساوه ارائه می‌دهد.

در این برنامه که مناسبت هفته کتاب علاوه بر پخش رادیویی در قاب تصویر هم قابل دریافت است کتاب «رباط‌کریم، چهارراه تمدن»، سومین پژوهش تاریخی درباره‌ این شهر معرفی و بررسی می‌شود، اثری که تلاش دارد با تکیه بر روایت‌های بومی، پیوند گذشته‌ی اجتماعی و فرهنگی رباط‌کریم را با مسیر تمدنی ایران مرکزی بازخوانی کند.

نویسنده، کتاب محمد هژبری با رویکردی مردم‌محور، نقشه‌ تحولات محله‌ها، نقش ارتباطی منطقه در گذر مسیر تاریخی تهران–ساوه و جایگاه آن در توسعه‌ی فرهنگی و شهری را ترسیم کرده است.

در برنامه «کتاب‌فرهنگ»، سارا اکبری در بخش میانی، معرفی شنیدنی‌ای از ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی رباط‌کریم خواهد داشت، شهری که در گذر زمان از رباطی کوچک تا چهارراه تمدن و تجارت ایران مرکزی پیش رفته است.

در ادامه، حمیرا فراتی با طرح پرسشی تعاملی از مخاطبان می‌خواهد تجربه‌ها و خاطرات خود از رباط‌کریم را بازگو کنند. ارتباط تلفنی و پیامکی برنامه در طول بخش گفت‌وگوی مردمی فعال است و شنوندگان می‌توانند دیدگاه‌های خود را درباره موضوع برنامه بیان کنند.

بخشی به رویداد‌های هفته کتاب و برنامه‌های مختلف این هفته اختصاص دارد که مسئولان حوزه کتاب از برنامه‌ها و دغدغه‌های خود می‌گویند.

«کتاب فرهنگ»، از گروه تاریخ و اندیشه با اجرای حامد موسوی و تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، از ساعت ۱۸ به‌صورت زنده روی موج FM ردیف ۱۰۶ رادیو فرهنگ و پایگاه ایرانصدا و رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir پخش می‌شود.

برنامه زنده «ققنوس»، امروز نگاهی به هفته کتاب، و بزرگداشت زنده‌یاد رهی معیری شاعر لطیف‌بیان و خوش‌ذوق کشورمان پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه «ققنوس»، شعر، کتاب و فرهنگ به هم پیوند می‌خورند، جایی که نام رهی معیری، شاعر عاشقانه‌سرای معاصر، بهانه‌ای برای گفت‌و‌گو درباره ارزش کتابخوانی و جایگاه واژه در ساختن فرهنگ می‌شود.

در بخش نخست، با مهشید تجلیان دبیر نشست بزرگداشت رهی معیری، درباره مراسمی که به مناسبت هفته کتاب و با میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود، گفت‌و‌گو می‌شود و از اهمیت بازخوانی میراث ادبی و فرهنگی رهی در فضای دانشگاهی و پیرامون فرهنگ کتابخوانی با میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران سخن می‌گوید.

در ادامه، با پروین فخاری‌نیا عضو هیئت‌مدیره شورای کتاب کودک و نیز عضو شورای مدیریت فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان، درباره روند رشد مطالعه در میان نسل نو و مسئولیت نهاد‌های فرهنگی در ترویج کتاب‌خوانی برای کودکان و نوجوانان گفت‌و‌گو می شود.

بخش‌های متنوع برنامه، چون «ایرانی بخوانیم» و پخش شعرخوانی رهی معیری شنونده را با شعر و نغمه‌های جاودانه رهی، و کتاب‌های نویسندگان ایرانی همراه می‌کند.

برنامه زنده «ققنوس»، از گروه ادب رادیو فرهنگ، به تهیه کنندگی و‌نویسندگی معصومه علوی نکو و گویندگی مهدی محمدیان ساعت ۱۵ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»، روایتگر زندگی و سلوک علمی و فرهنگی احمد تمیم داری استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی است که امروز پخش می شود.

این مستند، به کوشش گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی ساعت ۱۴،۳۰ پخش و ۱۹:۳۰، باز پخش دارد

در این مستند، زندگی، سیر علمی و منش پژوهشی دکتر احمد ت،میم‌داری، ادیب، زبان‌شناس و فارسی‌پژوه نام‌آشنا، روایت می‌شود؛ فرزانه‌ای که با بیش از نیم‌قرن تلاش در صیانت و گسترش زبان فارسی، سهمی ماندگار در حافظه فرهنگی ایران بر جای گذاشته است.

احمد تمیم‌داری متولد سال ۱۳۲۵ در تهران است و دکترای زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او نزد استادان بزرگ ادب پارسی، چون شریف رضایی، سیدعلی شاه‌چراغی، سیدجعفر شهیدی و احمد مهدوی دامغانی تلمذ کرده و سال‌ها به‌عنوان استاد دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، در عرصه‌های علمی ایران و جهان قلم‌زنی و سخنرانی کرده است.

از آثار شاخص او می‌توان به داستان‌های ایرانی، تاریخ ادب پارسی، شرح قصیده کلامی صاحب بن عباد، عرفان و ادب فارسی در عصر صفوی، ادبیات ایران در انگلیس و آمریکا (ترجمه) و چندین مقاله و پژوهش‌نامه در حوزه‌ی زبان و ادب عامه و پیوند‌های فرهنگی ایران با هند و شبه‌قاره اشاره کرد.

این مستند، روایتگر سلوک علمی و انسانی دکتر تمیم‌داری است، از نگاه بی‌طرفانه و منصفانه‌اش در تحلیل تاریخ و عرفان صفوی تا تلاش‌های او برای انتقال مفاهیم ژرف علمی از زبان‌های بیگانه به فارسی است.

در این مستند رادیویی، روایتگر اصلی دکتر تمیم داری است که با بیانی شیوا و دلنشین روند زندگی و نضج شخصیت فرهنگی و ادبی خود را بیان می‌کند و در کنارایشان، تنی چند از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره جایگاه و اهمیت‌ایشان در سپهر فرهنگی، ادبی و اجتماعی ایران و جهان پارسی زبان نکات قابل توجهی را بیان کرده‌اند.