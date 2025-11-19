همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات شورا‌های شهر و روستا باحضور مسئولان آموزش استانداری‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان به میزبانی کرمانشاه در سالن شهدای دولت در کرمانشاه درحال برگزاری است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، ششمین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات شورا‌های شهر و روستا با حضور دکتر علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، استاندار و نمایندگان عضو هیات نظارت استان کرمانشاه، جمعی از مدیران کل وزارت کشور، اعضای ستاد انتخابات این استان و فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداری‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان به میزبانی کرمانشاه صبح چهارشنبه در سالن شهدای دولت در حال برگزاری است .