نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در دومین دور ریاست جمهوری‌اش به پایین‌ترین حد رسیده و به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، این نظرسنجی از جمعه تا دوشنبه با مشارکت یک هزار و ۱۷ بزرگسال آمریکایی انجام و نتایج آن سه‌شنبه شب منتشر شد.

این نظرسنجی حاکی است که قدرت ترامپ در حزب جمهوریخواه نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد و آمریکایی‌ها از اقدامات وی در زمینه مدیریت هزینه‌های زندگی و پرونده «جفری اپستین» سرمایه‌گذار بدنام و قاچاقچی دختران زیر سن قانونی ناراضی هستند.

ترامپ دور دوم ریاست جمهوری‌اش را با محبوبیت ۴۷ درصدی آغاز کرد، اما مقبولیت وی تاکنون ۹ درصد کاهش یافته و به ۳۸ درصد رسیده است.

طبق نظرسنجی رویترز/ایپسوس، فقط ۲۶ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ترامپ در زمینه مدیریت هزینه‌های زندگی مردم عملکرد خوبی دارد. اما ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد ترامپ در این حوزه ابراز نارضایتی کردند.

همچنین تنها ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد ترامپ در پرونده اپستین ابراز رضایت کردند و حدود ۷۰ درصد نیز گفتند که به عقیده آنها دولت ترامپ اطلاعات مربوط به مشتریان اپستین را پنهان می‌کند.

مجلس سنای آمریکا بامداد چهارشنبه مصوبه مجلس نمایندگان برای الزام دولت فدرال به انتشار اسناد مربوط به اپستین را تایید کرد.

اپستین در اولین دوره دولت ترامپ، در سال ۲۰۱۹ متهم به قاچاق جنسی کودکان و سایر جرایم شد و در ماه اوت در زندان فدرال متروپولیتن نیویورک در گذشت و مقام‌های رسمی علت را خودکشی اعلام کردند، اما بلافاصله عده زیادی شرایط مرگ او را مشکوک دانستند.