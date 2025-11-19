به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرمانده انتظامی بم در این باره گفت: به دنبال قتل یکی از اتباع خارجی در محور"کرمان-بم" در سال ۱۳۹۳ و متواری شدن قاتل به مکان نامعلوم، با پیگیری مجدد پرونده، مشخص شد قاتل پس از اینکه مرتکب قتل شده، ابتدا به استان مرکزی مهاجرت کرده و در حال حاضر در یک کارگاه در یکی از شهرستان‌های شمالی استان کرمان مشغول به کار است.

سرهنگ "احمدپور" تصریح کرد: با اعزام یک تیم از پلیس آگاهی به محل مورد نظر، این قاتل پس از ۱۱ سال فرار و زندگی مخفیانه دستگیر و با اعتراف به قتل به انگیزه باج خواهی از خانواده مقتول، به مرجع قضائی معرفی شد.